El motivo por el que Ana Paula Dutil se separó de Emanuel Ortega

Y remarcó: "Fue un desgaste de la pareja, yo lo quiero mucho a Emanuel y él también. Mis hijos en un momento decían: ya está, sepárense. Se desgastó la pareja, ya está".

Sobre la depresión que pasó hace unos años, recordó: “Lo único que quería era estar en la cama, dormir y para eso tomaba alcohol, se convirtió en una adicción y fui a grupos. En ese momento yo no sentía empatía, solo quería dormir”.

“Estuve internada porque era un peligro para mí misma, estuve tres semanas, pero eso fue peor. Yo no me bañaba, fue terrible lo que me pasó”, indicó Ana Paula Dutil, quien contó que una vez sus hijos la ayudaron a levantarse de la cama en medio de su cuadro depresivo y le cortaron el pelo en el baño, hecho que la marcó.