El llanto desconsolado de La China Suárez

En este sentido, en medio de la felicidad por este gran paso artístico luego de separarse de Rusherking, la China mostró una serie de historias en Instagram donde reflejó sus sentimientos y contó que hace poco más de un mes la pasó mal.

"Es un día muy especial. No me gusta llorar en cámara ni en público, pero estoy muy emocionada, muy agradecida. Ustedes son parte de todo esto. Gracias por acompañarme y por confiar en mí", expresó la China Suárez en un video sin poder contener las lágrimas de emoción.

"No fueron meses fáciles. Tantas veces en donde uno duda si va por el camino correcto, si seguir. Bajar los brazos nunca es opción. Gracias a todos por sus palabras. Estoy feliz. Se viene mucha musiquita", continuó movilizada.

Y además, en sus historias mostró un audio que le envió a una amiga, donde le admitía que hace poco estaba llorando de tristeza y ahora por felicidad.

"Ese día me preguntaba a dónde estaba, a dónde iba. Por qué pasaba lo que pasaba. Tenía días tristes porque dudaba mucho de lo que valía. Yo también tengo días de mier.., duelos, procesos chotos. Pero la vida me premia una vez más, y no pienso desaprovecharlo", reflexionó la China Suárez en otra historia con una foto de ese instante donde estaba triste.