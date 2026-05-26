Fantino y Canosa se cruzaron en vivo y uno de los dos abandonó: el tenso momento

image

El conductor también agregó una reflexión sobre la dinámica de los debates televisivos: "Yo sería un desubicado si me pongo a analizar una conducta de otro por una situación que viva. No lo sé. Te hablo con lo que me pasó a mí ayer. Fue una discusión, estábamos debatiendo. Entiendo que a veces nuestras discusiones son fuertes. Entiendo que a veces nuestras dinámicas son picantes, van al fleje, las pelotas van al fleje. Y yo no tengo nada personal".

Cómo fue el cruce entre Viviana Canosa y Alejandro Fantino

Viviana Canosa y Alejandro Fantino protagonizaron un fuerte cruce en el ciclo de streaming Cónclave, que terminó con la periodista retirándose del estudio visiblemente molesta.

El enfrentamiento surgió mientras discutían sobre la interna de La Libertad Avanza y el acto del 25 de Mayo encabezado por Javier Milei, tema que los puso en veredas opuestas y encendió la tensión.

"Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico. Me tocan un botoncito psicótico y termino hablando como psicótico y diciendo cosas psicóticas", reflexionó Fantino.

Canosa interpretó esas palabras como un ataque hacia ella y reaccionó de inmediato: “¿Me estás diciendo psicótica? Me parece más psicótico tu presidente que yo. ¿Me estás diciendo psicótica por lo que estoy diciendo? Estoy relatando lo que pasa en las redes, estoy contando la realidad”.

Embed - VISIONSHOW on Instagram: " Viviana Canosa y Alejandro Fantino protagonizaron un tenso cruce en vivo durante la emisión de “Cónclave” en Carnaval Stream. El enfrentamiento se desencadenó durante un debate político en el que discutieron acaloradamente sobre la gestión del presidente Javier Milei. La acalorada discusión, concluyó en uno de los momentos más tensos de la transmisión digital, en el que Canosa agarra sus cosas y abandona el estudio dejando a sus compañeros completamente sorprendidos. Minutos más tarde, Viviana regresó a su lugar de trabajo y bromeó con que fue a “tomar un café” para no responder “cualquier cosa”. #VivianaCanosa #AlejandroFantino #visionshow" View this post on Instagram

"No es de psicótico decir lo que está pasando en la Argentina", insistió Canosa, mientras Fantino le respondió: "Vivi, ¿tenés ganas de escuchar?". La periodista, cada vez más enojada, le marcó: "No me podes autorizar vos a que yo hable o interrumpa". Fantino, por su parte, aclaró: "Vos no vas a poner en mi boca las palabras que vos crees que yo dije".

Instantes después, Canosa decidió levantarse de su silla y comenzó a guardar sus pertenencias: “Me voy yo, les agradezco chicos, pero psicótica es un montón", expresó antes de abandonar el estudio.

Fabián Doman, sorprendido por lo ocurrido, intervino para respaldar a Fantino: "Justamente fuiste muy claro que no hablabas de ella", señaló. A los pocos minutos, Canosa regresó y explicó: "Fui a tomar un café, necesitaba relajarme".

"Yo no lo dije por vos", reiteró Fantino. Canosa, entonces, justificó su reacción: "Como temí responder algo horrible que después me voy a arrepentir, preferí levantarme e irme"