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Icardi no podrá cumplir uno de los sueños de la China Suárez

"La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir al Mundial", explicaron en el programa Los Profesionales, dejando entrever que los inconvenientes legales que mantiene Icardi con Wanda Nara terminarían afectando directamente a la actriz.

La relación entre María Eugenia “La China” Suárez y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una nueva polémica que generó fuertes repercusiones. Esta vez, las críticas apuntaron a la decisión de la actriz de viajar junto al futbolista a Japón, mientras sus tres hijos permanecían en Turquía al cuidado de empleados domésticos y el chofer de la familia. La situación no tardó en provocar revuelo en redes sociales y, además, habría despertado un importante malestar en Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

Mientras la actriz compartía parte de su estadía en tierras asiáticas, donde se mostró recorriendo llamativas cafeterías temáticas con animales y paseando por extensos senderos rodeados de bambúes, una nueva información comenzó a circular y volvió a poner a la pareja bajo la lupa.

Según trascendió en las últimas horas, tanto la China Suárez como Mauro Icardi regresarían en breve a la Argentina. Ese retorno volvería a abrir el habitual conflicto vinculado al contacto del delantero con las hijas que tuvo con Wanda Nara, en medio de una relación que continúa marcada por tensiones judiciales y personales.

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Sin embargo, eso no sería todo. En paralelo, se conoció que uno de los grandes deseos de la actriz para este año no podrá concretarse. La ex protagonista de Casi Ángeles soñaba con asistir al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá para seguir de cerca a la Selección argentina durante la competencia que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La información fue revelada por Naiara Vecchio en Los Profesionales, el programa conducido por Florencia De La V en la pantalla de El Nueve. Allí la periodista aseguró: "Van a ver el Mundial desde Argentina".

Luego explicó el motivo que impediría el viaje de la pareja. "La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir al Mundial", sostuvo la panelista, dejando entrever que los inconvenientes legales que mantiene Icardi con Wanda Nara terminarían afectando directamente a la actriz.

Más adelante, Vecchio profundizó sobre la situación y detalló: "Icardi tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir a Argentina, pero hay una colaboración entre la Ciudad de Buenos Aires y EE.UU para que los deudores no puedan ir".

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