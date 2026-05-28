La relación entre María Eugenia “La China” Suárez y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una nueva polémica que generó fuertes repercusiones. Esta vez, las críticas apuntaron a la decisión de la actriz de viajar junto al futbolista a Japón, mientras sus tres hijos permanecían en Turquía al cuidado de empleados domésticos y el chofer de la familia. La situación no tardó en provocar revuelo en redes sociales y, además, habría despertado un importante malestar en Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.
Icardi no podrá cumplir uno de los sueños de la China Suárez
"La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir al Mundial", explicaron en el programa Los Profesionales, dejando entrever que los inconvenientes legales que mantiene Icardi con Wanda Nara terminarían afectando directamente a la actriz.