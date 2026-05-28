Icardi no podrá cumplir uno de los sueños de la China Suárez

Sin embargo, eso no sería todo. En paralelo, se conoció que uno de los grandes deseos de la actriz para este año no podrá concretarse. La ex protagonista de Casi Ángeles soñaba con asistir al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá para seguir de cerca a la Selección argentina durante la competencia que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La información fue revelada por Naiara Vecchio en Los Profesionales, el programa conducido por Florencia De La V en la pantalla de El Nueve. Allí la periodista aseguró: "Van a ver el Mundial desde Argentina".

Luego explicó el motivo que impediría el viaje de la pareja. "La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir al Mundial", sostuvo la panelista, dejando entrever que los inconvenientes legales que mantiene Icardi con Wanda Nara terminarían afectando directamente a la actriz.

Más adelante, Vecchio profundizó sobre la situación y detalló: "Icardi tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir a Argentina, pero hay una colaboración entre la Ciudad de Buenos Aires y EE.UU para que los deudores no puedan ir".