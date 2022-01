El Indio Solari despidió a Martín Carrizo: "Gracioso y valiente"

carta del indio solari.jpg

El Indio Solari, conmovido por la triste noticia, escribió de puño y letra una carta para despedir a su ex músico: "Don Martín pasó por esta dimensión con un espíritu decidido a ser joven siempre. Desde ahí me ayudó a reír más de lo que mi locura me permitía. Por esto lo recordaré con palabras que suelto en cada brindis. ¡Gracioso y valiente! Eso fue don Martín", indicó el vocalista y compositor.

martin carrizo.jpg

Por su parte, desde la banda Los fundamentalistas del aire acondicionado se lo despidió de la siguiente manera vía Instagram: "Queda para nosotros el recuerdo de los conciertos compartidos y de tu pelea a la adversidad, que nos impulsó a volvernos a reunir a todos, arriba y abajo del escenario. Hasta siempre Martín".