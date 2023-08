El impactante testimonio de la supuesta madre de Luis Miguel

La mujer decía llamarse como una autora española. "Mi nombre es Rosalía Castro. Premio Nobel de Literatura. No me llamó Marcela, ni Marcelo", le expresaba la supuesta madre del mexicano.

Después de ver la entrevista, Karina Mazzocco señaló un detalle impresionante: detrás de la mujer aparece un cartel, en el cual figura la fecha de nacimiento de Luis Miguel, 19 de abril.

Este material se ha convertido en algo único porque la mujer en cuestión nunca más volvió a hablar en televisión y el destino de la madre biológica del cantante sigue siendo un misterio.

El preocupante problema de salud de Luis Miguel, que podría llevarlo a suspender su gira

Esta semana en A la tarde (América Tv) contaron que Luis Miguel empezó a sentir una incomodidad en su voz. Para no tener que reprogramar la actuación de esta noche en el Arena de Buenos Aires, al artista tuvieron que colocarle un antinflamatorio

"Allegados a la producción, hoy se despertó y no tiene voz. Ayer (por el martes), quienes fueron al recital, notaron que su voz no era la misma. Esta situación es minuto a minuto y se va actualizando", detalló Marías Vázquez.

El panelista indicó que tenían en mente reprogramar el concierto, pero eso no fue posible: "Al mediodía escribieron y me dijeron: 'se suspende Luis Miguel, hoy no tiene voz'. Quisieron correr la fecha, querían ponerla el domingo, pero no era posible porque están las PASO".

Finalmente, el mexicano accedió a un tratamiento con corticoide para poder sentirse mejor y no fallarle a su público. "Tuvieron que medicarlo para que pueda presentarse. Esto podría poner en riesgo el resto de las presentaciones", concluyó.