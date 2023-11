El hombre que acompañó a la China Suárez a los Martín Fierro Latinos

Recién llegada de México, donde participó de un evento musical junto al ex hermanito Marcos Ginocchio, la actriz llamó la atención de todos no sólo por compartir este evento con Pampita, hoy las dos ex de Benjamín Vicuña, sino por la compañía masculina que tuvo toda la noche.

Lo cierto es que a lo largo de la entrega, que podrá verse el próximo jueves en la pantalla de Net Tv, pudo verse Eugenia en compañía de Rodo Lamboglia, productor del documental premiado, pero quien fue señalado tiempo atrás como uno de sus romances.