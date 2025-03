“Feliz cumpleaños mi chinita hermosa. Tengo la inmensa suerte de disfrutar tu día con vos. Te merecés todo lo bueno que te pasa, todo lo lindo que estamos viviendo”, comenzó diciendo el delantero de Galatasaray en una historia de Instagram.

festejo-2-china-suarez.jpg

“Porque me demostraste que quien te juzga es porque realmente no te conoce. Los que tenemos la suerte de vivir a tu lado no tenemos más que hermosas palabras por la gran mujer, por la gran madre, por la gran amiga, por todo lo enorme que sos”, continuó muy emotivo el ex de Wanda Nara.