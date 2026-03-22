Tini Stoessel sorpendió con una drástica decisión tras el escándalo con Emilia Mernes

La participación de Torres no fue un dato menor para los seguidores más atentos, ya que la artista también ha sido noticia recientemente por haber dejado de seguir a Emilia Mernes en sus plataformas digitales. Esta coincidencia en el escenario del Kempes parece consolidar un bloque de artistas que han tomado distancia de la intérprete de ".mp3", transformando un conflicto de redes en un hecho artístico concreto frente a miles de personas.

A pesar de que los cambios en las canciones hablaban por sí solos, la pareja de Rodrigo de Paul decidió no dejar espacio a las dudas y lanzó una declaración lapidaria frente a su público cordobés. En un momento de alta carga emotiva y tensión en el estadio, la cantante se tomó un segundo para dirigirse a sus fans con una sentencia que muchos consideran la confirmación oficial del quiebre en su círculo íntimo.

“Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano”, disparó Tini Stoessel desde el escenario. Esta frase, cargada de intención, llega tras una semana de especulaciones sobre traiciones y peleas internas en el pop nacional, dejando en claro que el vínculo con Emilia Mernes forma parte del pasado. Con esta contundente demostración de poder y elección de aliados, Tini inicia un nuevo año de vida marcando una frontera clara entre quiénes permanecen en su círculo y quiénes han quedado fuera de su "mano" de amistades reales.