Trump suspende por cinco días los ataques a infraestructura energética de Irán

El mandatario reveló además que su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner mantuvieron contactos con representantes iraníes, aunque aclaró que las conversaciones no incluyen al nuevo líder supremo. Sin embargo, desde Teherán negaron de manera categórica que exista una negociación en curso.

En medio de este escenario, Trump anunció que ordenó posponer por cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní, una medida condicionada al avance de los diálogos diplomáticos.

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El conflicto, que ya lleva cuatro semanas desde el inicio de los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, dejó más de 2.000 muertos y elevó al máximo la tensión en Medio Oriente. Irán advirtió sobre posibles represalias, incluyendo ataques a instalaciones energéticas y el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras Israel confirmó nuevas ofensivas a gran escala.

En este contexto, durante una conversación telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su par egipcio, Bader Abdelati, ambos analizaron la situación en la región y alertaron sobre el riesgo de una desestabilización mayor. Moscú expresó su disposición a actuar como mediador “sin doble rasero” entre Estados Unidos e Irán, promoviendo una salida diplomática que contemple los intereses de todas las partes.

Desde el gobierno ruso también remarcaron la necesidad urgente de un cese de hostilidades y de fortalecer los canales políticos para evitar una escalada aún mayor, en lo que calificaron como una situación “sin precedentes”.

En paralelo, los mercados reaccionaron con alivio ante la posibilidad de una tregua. Wall Street abrió con subas superiores al 1,4%, mientras que el precio del petróleo, que había superado los 113 dólares por barril, cayó cerca de un 10% tras conocerse la pausa en los ataques.