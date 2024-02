El gesto de Nicki Nicole a Peso Pluma tras el escándalo

Y aunque sin mencionar el tema directamente, confesó su angustia así como también reconoció su responsabilidad frente su público al confiar a viva voz: “Sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder, así que gracias de corazón”.

En tanto, en otro tramo del espectáculo y mientras cantaba "Entre Nosotros", la rosarina de repente levantó el dedo mayor de su mano izquierda, en señal de "fuck you", lo que rápidamente fue interpretado por sus fans como un metamensaje dirigido a Peso Pluma.

Nicki Nicole fuck you .jpg

Fue en el preciso instante mientras entonaba “Tú me decías que por mí te morías, pero era otra a la que preferías”, cuando Nicole Denise Cucco hizo el gesto con su mano lo que desató el delirio del público que estalló en gritos y ovaciones, alentándola así a dar vuelta la página sentimental.

La desesperada reacción de Peso Pluma tras la catarata de críticas por su infidelidad a Nicki Nicole

Cuando apenas pasaron un par de días desde la escandalosa separación de Nicki Nicole y Peso Pluma, luego de la viralización de un video del mexicano con otra mujer en Las Vegas, el cantante tomó una drástica determinación ante las críticas que recibió en Instagram.

Casi de inmediato, el trappero de 24 años comenzó a recibir una catarata de cuestionamientos y hasta insultos por su actitud para con la argentina, al pie de su más reciente posteo junto a Nicki en su feed de Instagram que data del pasado 5 de febrero con motivo de los Grammy.

image.png

"Ya no eres bienvenido en el festival de Viña", "desplúmenlo", "Presumir para después no cuidar", "Qué descaro para seguir teniendo la foto", "Patria o nada, ni vengas pa' Argentina, mucha mujer para vos", fueron algunos de los tantos mensajes que los internautas comenzaron a dejarle en su feed junto a la postal en blanco y negro donde lo acompaña su ahora ex novia.

En tanto, al ver que los hostiles comentarios no cesaban, tras ver otros tantos como "Canceladísimo", "Megan Fox de Argentina no se toca", "Por eso no lo queremos en Viña, ni Chile" o "Infiel", Peso Pluma optó cerrar los comentarios a sus seguidores.

Es así que abajo de los ya existentes, puede leerse el aviso de la red social que indica "Se limitaron los comentarios en esta publicación".