El duro descargo de Sofía Gonet contra Homero Pettinato

En su descargo, la joven también aseguró que Homero miraba otras chicas a través de las redes sociales: “Le encontré likes en cul.. y tet.. de Instagram de pibas random. Le encontré un chat con su ex en mensajes archivados de WhatsApp, entre otras cosas. Nunca me pasaba a buscar ni organizaba ningún tipo de cita. Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno. Era habitual que desaparezca por horas y no me conteste ni un mensaje, ni un ¿estás bien? Salimos juntos con su grupo de trabajo y me dejó sola toda la noche. Cuando lo encontré estaba hablando con una mina. No me pasaba a buscar ni para ir a sus propias reuniones familiares”.

Como si fuera poco, Gonet destacó el desorden y la falta de control que mantenía Pettinato en su casa: “Cosas que eran normales que pasen al dormir, por ejemplo, darte cuenta que estabas durmiendo con la puerta de la calle abierta o estar durmiendo y que de repente empieces a sentir picazón y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros, garrapatas. Comía en la cama y manchaba todo, se le volcaba toda la salsa teriyaki, le daba fiaca cambiar las sábanas después. En vez de agarrar una servilleta, se limpiaba en mi pelo con las manos con aceite”.

Por último, la influencer destacó la falta de delicadeza y apoyo que le mostró el joven: “Era tan desastre económicamente que era habitual que te pida la tarjeta prestada, que te pida plata prestada y que después no te la pueda devolver. No vino a mi cumpleaños porque le dio paj..., era el cumpleaños evento, pero al íntimo más familiar, que éramos muy poquitos, no vino porque le dio paj.... Pedíamos en una app constantemente, casi todos los días y todos los pagaba yo, obviamente dando cuenta que esto puede seguir y seguir y seguir. Y aún así me quedé. Parte uno de 65”.

En uno de sus último días en Miami, la joven relató el choque que sufrió y cómo fue que pensó en su ex: “Fue mi primer choque. Venía en un Uber en el asiento de atrás, mirando el celular, chill y nos la pusieron por completo unas minas que venían de costado, que doblaron, no nos vieron, no sé. Fue fatal. La verdad es que los autos se hicieron mierda. Por suerte nadie salió muy herido”.

Relató también el miedo posterior al accidente: “La verdad es que me asusté mucho, entre el impacto, los ruidos, el golpazo, el sacudón, el pitido del oído que creo que un minuto y medio de no escuchar nada. Me pegué un susto bárbaro. Yo realmente pensé que me moría”.

El impacto emocional del choque no tardó en aparecer, y Sofía lo compartió en sus redes. Apenas logró salir del Uber, su primer pensamiento fue muy revelador:“es una señal de que tengo que romper el contacto cero y hablarle a mi ex”.Sin tiempo para analizar lo que estaba sintiendo, se dejó llevar por el impulso y trató de llamar a su expareja, pero el intento fue frustrado:“Obviamente me puse a llamarlo y no me contestó”.