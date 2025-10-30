Se vienen los Premios Mercedario 2025 y Canal 8 transmitirá la gala En Vivo

Una transmisión multiplataforma

El público podrá seguir la entrega en vivo desde las 22 por Canal 8 San Juan, a través de YouTube (Canal 8 San Juan en Vivo), y también por las señales de DirecTV (canal 140) y Claro TV. De esta manera, los sanjuaninos podrán disfrutar de la gala desde cualquier punto del país o del mundo.

Además, Canal 8, que también cuenta con nominaciones entre los rubros destacados, realizará un especial televisivo el próximo fin de semana, con entrevistas exclusivas, la cobertura completa y los mejores momentos del evento.

La edición 2025 de los Premios Mercedarios distinguirá a más de 100 rubros, reconociendo a empresas, industrias, emprendimientos y profesionales que se destacaron durante el año por su crecimiento, responsabilidad social y aporte a la comunidad.

El espíritu del premio busca resaltar no solo el éxito económico, sino también los valores de compromiso, ética, innovación y perseverancia que caracterizan al empresariado sanjuanino.

Desde hace 15 años, la Fundación ADE organiza este evento que se ha consolidado como un símbolo del prestigio empresarial en la provincia. Los galardonados son referentes de distintos sectores que, con visión y esfuerzo, han sabido adaptarse a los cambios, sostener la actividad y generar oportunidades.

Cada entrega de los Premios Mercedarios refleja el valor del trabajo en equipo, la resiliencia y la capacidad de transformar desafíos en crecimiento. En un contexto económico complejo, estos reconocimientos son un estímulo para seguir apostando por el desarrollo productivo de San Juan.

Con el brillo de sus anfitriones, la transmisión en directo y la participación de los principales protagonistas del ámbito empresarial, la noche del sábado promete convertirse en una verdadera celebración del talento y la excelencia sanjuanina.