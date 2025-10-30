"
Orrego: "Fue una oportunidad para plantear temas de San Juan"

El gobernador, Marcelo Orrego, participó de la cumbre con Javier Milei en Casa Rosada y destacó el clima de diálogo y el debate sobre las reformas que el Gobierno impulsará en el Congreso.

Tras la cumbre convocada por el presidente Javier Milei junto a gobernadores de todo el país, el mandatario sanjuanino Marcelo Orrego valoró la apertura al diálogo y la posibilidad de plantear temas vinculados al desarrollo provincial.

Me reuní con el Presidente de la Nación y con los gobernadores en un encuentro que se desarrolló en muy buenos términos de diálogo”, expresó Orrego a través de sus redes sociales, tras la reunión realizada este jueves en la Casa Rosada.

El gobernador señaló que durante la reunión se abordaron los principales proyectos que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, entre ellos la reforma laboral, tributaria, fiscal y del Código Penal, además del presupuesto nacional.

Valoro esta convocatoria, no solo como una necesidad, sino como un compromiso con los argentinos”, remarcó Orrego, quien subrayó la importancia de trabajar en conjunto en un contexto económico desafiante para las provincias.

San Juan y su matriz productiva

El mandatario provincial destacó que la cumbre también permitió exponer temas propios de San Juan, especialmente los vinculados con la matriz productiva local y las industrias estratégicas que conforman la economía sanjuanina.

Fue una oportunidad para expresar temas propios de la provincia y de las industrias que integran nuestra matriz productiva. Celebro este espacio de intercambio promovido por el Presidente”, señaló el gobernador.

El encuentro, que reunió a 20 mandatarios de distintas fuerzas políticas, fue la primera reunión de Milei con los gobernadores tras las elecciones legislativas del 26 de octubre. Desde el Gobierno nacional, se calificó la jornada como un paso hacia el consenso político para avanzar con las reformas estructurales que marcarán la próxima etapa de gestión.

