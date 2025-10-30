Orrego: "Fue una oportunidad para plantear temas de San Juan"

“Valoro esta convocatoria, no solo como una necesidad, sino como un compromiso con los argentinos”, remarcó Orrego, quien subrayó la importancia de trabajar en conjunto en un contexto económico desafiante para las provincias.

San Juan y su matriz productiva

El mandatario provincial destacó que la cumbre también permitió exponer temas propios de San Juan, especialmente los vinculados con la matriz productiva local y las industrias estratégicas que conforman la economía sanjuanina.

“Fue una oportunidad para expresar temas propios de la provincia y de las industrias que integran nuestra matriz productiva. Celebro este espacio de intercambio promovido por el Presidente”, señaló el gobernador.

El encuentro, que reunió a 20 mandatarios de distintas fuerzas políticas, fue la primera reunión de Milei con los gobernadores tras las elecciones legislativas del 26 de octubre. Desde el Gobierno nacional, se calificó la jornada como un paso hacia el consenso político para avanzar con las reformas estructurales que marcarán la próxima etapa de gestión.