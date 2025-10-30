Quién es el Doctor Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Además de su actividad en medios, utiliza su plataforma de 340 mil seguidores para promocionar cursos de "Psicoanálisis en Castellano" y realizar giras nacionales con espectáculos que fusionan psicoanálisis, política y música.
Embed - PSICÓLOGO DENUNCIADO POR ACOSO: LA JUSTICIA ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN CONTRA EL "DOCTOR CHINASKI"
La decisión judicial se conoció luego de la difusión de un video en el que Pérez realizó declaraciones consideradas inapropiadas y misóginas. En una entrevista transmitida por streaming, sostuvo que “cuando una chica linda va al consultorio, tarde o temprano te propone pasar a otra cosa”, y afirmó que “no hay un impedimento moral para tener relaciones con una paciente, sino lógico”. Los dichos desataron una ola de repudio y motivaron que exestudiantes de UADER compartieran testimonios en redes sobre presuntas conductas impropias.
Ante la magnitud de las acusaciones, la Facultad de Humanidades emitió un comunicado recordando la vigencia del Protocolo de Actuación frente a las Violencias y las Conductas Discriminatorias, en funcionamiento desde 2016, y anunció la apertura de una información sumaria interna para reunir antecedentes y determinar posibles responsabilidades.
Fuentes cercanas al psicólogo indicaron que Pérez “se pondrá a disposición de la Justicia para aclarar cualquier situación”. Sin embargo, hasta el momento no fue citado a declarar.