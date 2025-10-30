"
Quién es el Doctor Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

El influencer Javier Pérez enfrenta una serie de denuncias por presunta situación indebidas en la Universidad de Entre Ríos, donde es docente.

Javier Pérez, conocido en redes sociales como el “Doctor Chinaski”, enfrenta una investigación en su contra por supuestos abusos sexuales y de poder, a raíz de que se viralizaran unos polémicos comentarios en un programa de streaming.

image

El acusado nació en Rosario y en su juventud se especializó en la materia de psicología. Una vez recibido, el psicólogo empezó a realizar videos que difundió en sus redes sociales, amasando una gran cantidad de seguidores, donde se presenta como “psicoanalista y docente”.

Con una fuerte presencia en redes sociales como el "Doctor Chinaski", el influencer se ha convertido en una figura mediática solicitada, llegando a participar en numerosos programas de televisión, streaming y algunos episodios de pódcasts.

Además de su actividad en medios, utiliza su plataforma de 340 mil seguidores para promocionar cursos de "Psicoanálisis en Castellano" y realizar giras nacionales con espectáculos que fusionan psicoanálisis, política y música.

La decisión judicial se conoció luego de la difusión de un video en el que Pérez realizó declaraciones consideradas inapropiadas y misóginas. En una entrevista transmitida por streaming, sostuvo que “cuando una chica linda va al consultorio, tarde o temprano te propone pasar a otra cosa”, y afirmó que “no hay un impedimento moral para tener relaciones con una paciente, sino lógico”. Los dichos desataron una ola de repudio y motivaron que exestudiantes de UADER compartieran testimonios en redes sobre presuntas conductas impropias.

Ante la magnitud de las acusaciones, la Facultad de Humanidades emitió un comunicado recordando la vigencia del Protocolo de Actuación frente a las Violencias y las Conductas Discriminatorias, en funcionamiento desde 2016, y anunció la apertura de una información sumaria interna para reunir antecedentes y determinar posibles responsabilidades.

Fuentes cercanas al psicólogo indicaron que Pérez “se pondrá a disposición de la Justicia para aclarar cualquier situación”. Sin embargo, hasta el momento no fue citado a declarar.

