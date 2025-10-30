Javier Milei post-reencuentro con gobernadores: "Hoy di un paso importante"

Durante la apertura, Milei agradeció “a cada uno de los gobernadores por respetar lo que pidieron más de dos tercios de los argentinos: no volver al pasado, sino ir por el camino de la libertad”. En ese marco, valoró la presencia de los mandatarios y sostuvo que su participación “es un gesto que habla bien de ellos”.

Consensos y reformas en debate

En diálogo con Pablo Rossi en los estudios de A24, el Presidente afirmó que “el equilibrio fiscal está consensuado” entre la Nación y las provincias, aunque reconoció que “la discusión es en el cómo”. También destacó que hubo “consenso absoluto” en torno a la modernización laboral, la cual —según dijo— “le va a cambiar la vida a comerciantes y pymes”.

image

“Argentina tiene un régimen laboral anacrónico de hace 70 u 80 años”, señaló, y sostuvo que “la mitad de los trabajadores está en la informalidad, eso le rompe los ojos a todos”. En ese sentido, aclaró que quienes están en el sistema actual “no perderán derechos”, y que la reforma apunta principalmente a los nuevos empleos y a los jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral.

Respecto al debate por los recursos federales, Milei fue tajante: “Poner en la mesa de discusión la coparticipación no corresponde. Es un reclamo que viene del año 94”. En cambio, subrayó que “el primer punto que discutimos fue el Presupuesto” y que “déficit cero es una política de Estado”.

Los ausentes y el tono político del encuentro

La reunión contó con la presencia de 20 mandatarios provinciales, pero quedaron fuera los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Consultado sobre estas ausencias, el Presidente respondió: “Si usted repite el catecismo marxista y las recetas que hundieron a la Argentina en la decadencia de los últimos 100 años, es muy difícil tener un diálogo razonable. No nos podemos juntar con gente que 2+2 no le da cuatro”.

Durante la entrevista, Milei también hizo referencia al saludo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Hay cosas que llega un momento en que hay que ponerlas en el pasado”, dijo, y confirmó que mantendrá un encuentro con el expresidente Mauricio Macri, a quien definió como “un referente que siempre se acercó con generosidad y nunca pidió nada a cambio”.

El compromiso con las reformas

“Yo tengo un compromiso tomado con los argentinos en el año 2023 y tengo que cumplir con mis promesas de campaña”, remarcó Milei. Afirmó que en menos de dos años de gestión “se cumplieron todas las promesas de primera generación” y que ahora comienza una etapa de “reformas de segunda generación”.

El Presidente adelantó que planea “viajar a dos provincias por mes” y realizar “una reunión de gabinete en el interior cada mes” para fortalecer el vínculo federal. “Necesito a la mayor cantidad de argentinos posibles arriba de este proyecto”, expresó.

Posibles cambios en el Gabinete

Milei anticipó que evaluará modificaciones en su equipo de gobierno. “Voy a hacer los cambios cuando yo considere que sean necesarios”, aseguró, aunque adelantó que busca “actores que sean interlocutores válidos ante el nuevo Congreso y los gobernadores”.

En ese sentido, confirmó que Santiago Caputo, su principal asesor, “podría asumir una función formal en el Ejecutivo”, y ratificó en su cargo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También mencionó que conversará con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la continuidad de Alejandra Monteoliva en la Secretaría de Seguridad.

Finalmente, al analizar el traspié electoral de su espacio en Buenos Aires, Milei dijo que “fue una bendición” porque “obligó a repensar muchas cosas” que luego se reflejaron en la victoria del 26 de octubre.