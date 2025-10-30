La construcción del nuevo Instituto Odontológico supera el 30 % de avance

Actualmente, los trabajos sueperan el 30 % de avance. Se ejecutan tareas de obra gruesa, correspondientes a la estructura principal del edificio —columnas, vigas, losas y muros portantes—, mientras que en los sectores más adelantados se avanza con las instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas y especiales, que conforman las redes técnicas necesarias para su funcionamiento.

El proyecto contempla una superficie total de 3.393,95 m², distribuidos en cuatro niveles: subsuelo, planta baja y dos pisos superiores. Ya se completaron las estructuras de planta baja y primer piso, y se trabaja en la ejecución del segundo nivel, además del hormigonado de losas y vigas en el subsuelo, donde estarán las salas de máquinas y servicios técnicos. En el bloque posterior, destinado a los consultorios y áreas técnicas, se registra un alto grado de avance estructural, mientras se desarrollan en paralelo las instalaciones cloacales, eléctricas, de termomecánica y gases medicinales, lo que permite optimizar los tiempos de obra mediante la ejecución simultánea en distintos frentes.