La construcción del nuevo Instituto Odontológico supera el 30 % de avance

El edificio se organiza en tres sectores funcionales que garantizan un recorrido ordenado entre pacientes, profesionales y áreas técnicas. El sector técnico albergará 12 áreas especializadas, además de laboratorios, salas de esterilización, tomografía y rayos X, depósitos de insumos y mantenimiento. El sector público contará con una recepción amplia, salas de espera, sanitarios en todos los niveles y un área de atención al público. En tanto, el sector del personal reunirá los espacios destinados al equipo profesional y administrativo, con oficinas, dormitorios, sala de ateneo, dirección, cómputos y un SUM con terraza privada y servicios propios.
Ubicado junto al ex Hospital Español, el nuevo Instituto formará parte de un polo sanitario en el sur de la capital provincial, fortaleciendo la red de atención y articulación entre distintos servicios de salud.
El Instituto Odontológico de San Juan fue concebido para ofrecer un entorno seguro, moderno y accesible, con equipamiento y espacios adecuados para una atención odontológica integral. Su construcción representa un paso decisivo en la modernización de los servicios de salud bucal y busca consolidarse como un referente provincial en atención dental, mejorando la calidad de vida de los sanjuaninos.