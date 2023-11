El drama de una exChiquititas tras el final del programa

Lo cierto es que invitada al ciclo La última cena, El Nueve, la actriz Daniella Mastricchio, quien interpretó a Sol en la historia cuando era muy pequeña, recordó el drama que vivió después de ese rotundo suceso que la hizo famosa.

“A mí lo que me pasó por varios años fue que tuve vergüenza. Fueron cuatro años infernales de éxito, de teatros, de no tener tiempo, ni cumpleaños, pero también de no tener ninguna necesidad”, explicó la actriz, quien hoy tiene 35 años.