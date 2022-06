El descargo del Duki tras el rumor de infidelidad de Emilia Mernes

El clip se viralizó en las redes, TikTok, y la usuaria que lo publicó se preguntó: "Con quién estaba Emilia ayer en la Bresh de Madrid?". El video fue tomado y reproducido en todos los medios.

Sin embargo, Duki decidió usar Twitter para hacer una fuerte declaración al respecto y aclarar los tantos: "O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación. Con Emilia vivo todo los días 24hs al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta".

"No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son, lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta. Medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir", siguió el cantante.