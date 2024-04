El descargo de Cristina Pérez sobre su decisión de no ser madre

“Yo no me veo no durmiendo por tener a un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener”, manifestó la conductora, en una charla ante cientos de jóvenes.

Cristina Pérez señaló que su vocación está por encima de todos. “Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las 4 o 5 de la mañana”, remarcó.