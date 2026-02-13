"
Nueva misión con astronautas para investigar en la Estación Orbital Internacional

El despegue fue una acción conjunta de la NASA con Space X, la empresa de Elon Musk. Se hizo con dos días de demora por las condiciones climáticas.

Con dos días de demora por factores climáticos, ya está en marcha la continuidad del trabajo en la Estación Orbital Internacional. La última tripulación debió regresar "de emergencia" por un inconveniente de salud de uno de los astronautas. Ahora, la misión "Crew-12", operativo conjunto de la NASA y Space X (de Elon Musk) mandó al espacio a 4 astronautas para retomar las tareas en la estación espacial.

El despegue de la misión Crew-12 se realizó desde Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de un cohete Falcon 9. La cápsula Dragon transporta a cuatro astronautas que iniciarán una estadía de larga duración en el laboratorio espacial que orbita a unos 400 kilómetros sobre la Tierra.

La tripulación está integrada por los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta francesa Sophie Adenot -representante de la Agencia Espacial Europea - el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. El equipo reemplazará a la misión Crew-11, cuyos integrantes regresaron en enero, un mes antes de lo previsto, tras detectarse un problema de salud en uno de sus miembros, en lo que fue la primera evacuación médica en la historia de la estación orbital.

La nueva misión tendrá una duración aproximada de nueve meses, un período superior al habitual para este tipo de operaciones, que generalmente se extienden por seis meses. Durante ese tiempo, los astronautas deberán continuar experimentos científicos, mantener el funcionamiento de la estación y garantizar la continuidad de las investigaciones en microgravedad.

El lanzamiento representó un nuevo paso en la cooperación internacional en el espacio y en el programa comercial de vuelos tripulados de la NASA, que busca asegurar la presencia humana permanente en órbita y avanzar en futuras misiones de exploración. La estación Internacional Espacial (ISS), orbita a 400 kilómetros de altura sobre la Tierra.

