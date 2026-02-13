Con dos días de demora por factores climáticos, ya está en marcha la continuidad del trabajo en la Estación Orbital Internacional. La última tripulación debió regresar "de emergencia" por un inconveniente de salud de uno de los astronautas. Ahora, la misión "Crew-12", operativo conjunto de la NASA y Space X (de Elon Musk) mandó al espacio a 4 astronautas para retomar las tareas en la estación espacial.
Nueva misión con astronautas para investigar en la Estación Orbital Internacional
El despegue fue una acción conjunta de la NASA con Space X, la empresa de Elon Musk. Se hizo con dos días de demora por las condiciones climáticas.