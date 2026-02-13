Nueva misión con astronautas para investigar en la Estación Orbital Internacional

El despegue de la misión Crew-12 se realizó desde Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de un cohete Falcon 9. La cápsula Dragon transporta a cuatro astronautas que iniciarán una estadía de larga duración en el laboratorio espacial que orbita a unos 400 kilómetros sobre la Tierra.

La tripulación está integrada por los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta francesa Sophie Adenot -representante de la Agencia Espacial Europea - el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. El equipo reemplazará a la misión Crew-11, cuyos integrantes regresaron en enero, un mes antes de lo previsto, tras detectarse un problema de salud en uno de sus miembros, en lo que fue la primera evacuación médica en la historia de la estación orbital.