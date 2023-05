El conmovedor mensaje del ex Gran Hermano, Nacho Castañares

Nacho de Gran Hermano 2022

El subcampeón de GH compartió unas stories muy emotivas. “1 año. Siempre conmigo, vieja”, escribió, junto a varias fotos con su mamá.

Nacho, que debutará con un programa de streaming junto a Marcos, Julieta y La Tora, agradeció las muestras de amor que tuvo en este día tan especial. “Gracias a todos por los mensajes. Los amo”, señaló.

Nacho Castañares

Nacho Castañares habló de su vínculo con Telefe: su deseo de volver a Gran Hermano y posible programa propio

Tras consagrarse como subcampeón de Gran Hermano 2022, Nacho Castañares recientemente cumplió un sueño de la infancia y formará parte del nuevo programa de streaming de Telefe.

En diálogo con PrimiciasYa, contó cómo sigue su vínculo con el canal de las pelotas pese a estar ahora en la pantalla de Net TV como panelista de Editando tele. Además, manifestó su deseo de volver a entrar a la casa más famosa del país.

"Estoy muy agradecido a Telefe ya que fue por ellos que soy lo que soy, y ahora estoy viendo los resultados. Y por ahora todo lo que me proponga tengo ganas de hacerlo con ellos", comenzó diciendo Nacho.

Luego detalló: "Se habla de hacer un programa de juegos para más adelante, también existe la posibilidad de cuando vuelva Gran Hermano de estar ahí".

Por último, sobre si le gustaría volver a entrar a Gran Hermano, señaló: "Me encantaría volver a entrar a la casa. Hay algunos chicos que dicen que no, pero yo en lo personal me re gustaría. Por lo menos de disfrutarlo de otro lado".