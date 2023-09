El calvario de Daniel Agostini por el acoso de una fanática

Al finalizar, la panelista leyó un mensaje de Agostini, aclarando que está felizmente en pareja. "Otra cosa es que me separaron. Y la verdad es que es mentira. Yo estoy con mi familia y mi mujer, como siempre. Estamos bárbaros”, cerró.

Se conoció que Nazarena Vélez le fue infiel a Daniel Agostini con un famoso actor

En una nota con LAM (América TV), Daniel Agostini recordó la ruptura sentimental con Nazarena Vélez. "Éramos diferentes. Con tu pareja siempre tiene que haber una compatibilidad", reflexionó sobre el motivo de la separación.

Después de escuchar los dichos de su ex, Nazarena lanzó un bombazo. "Agostini me odia... Me va a odiar hasta el día de su muerte. Esta seguro que yo lo cagué", aseguró.

"Pero... ¿había un motorhome?", le preguntó Ángel de Brito, queriendo saber si hubo o no una infidelidad. "Bueno, no sé...", contestó la actriz y desató la risa generalizada en el estudio.

"Te cambio la pregunta, ¿con quién sospechaba que lo engañaste?", insistió el conductor. "No lo cag... pero sí, al tiempito, empecé a 'carvanear'", reconoció Nazarena.

"¿Y no me vas a decir con quién?", siguió Ángel. "No", respondió, tajante, la angelita. "¿Un actor que trabajaba con vos?", acotó el periodista, que ya tenía en mente un nombre.

La actriz contestó hasta ahí y no quiso seguir dando datos. "No te voy a dar data porque la vas a encontrar", sentenció.