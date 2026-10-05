El actor Maxi Ghione hizo un video con una importante aclaración

Maxi Ghione aprovechó el video para aclarar una versión que circuló en cuanto a un bodegón el cual estaba vinculado junto a otras dos personas de confianza y luego cerraron después de una exitosa apertura.

"Yo llegué a Lehmann porque fui a San Luis a vivir con una promesa de trabajo que me dejaron colgado y ahí conozco a Daniel. Nos hicimos amigos, es mi médico y pusimos un bodegón junto a Paola. Yo no puse un mango, era la cara del bodegón, charlaba con la gente. Fue realmente una experiencia muy linda. El primer año anduvo re bien, estalló y después fue andando mal y lo cerramos", indicó el artista.

La importante aclaración que hizo Maxi Ghione y el agradecimiento a la gente

El actor Maxi Ghione explicó que con las otras dos personas que abrió el bodegón quedó el mejor vínculo y que ellos no son pareja sino amigos para salir al cruce de algunas versiones erróneas que salieron en los medios.

"En algunos medios dijeron que Daniel y Paola eran pareja, y esto es por ellos que lo estoy haciendo porque son mis amigos. Trabajan juntos los dos y Daniel y yo somos amigos del marido de Paola. Entonces cuidado con la información que tiran porque realmente pueden afectar familias", precisó el actor.

"Por ahora eso nada más, nadie me usó ni nadie me sacó guita. No me usaron para poner el bodegón, al contrario, los dos me re bancaron y son gente amiga y me ayudaron mucho", continuó el artista.

Y sobre el final agradeció a la gente que lo sigue apoyando tras los últimos días díficiles que atravesó: "Ya van a tener buenas noticias. Gracias por estar ahí a todos los que confían en mí, a ese público que se quedó y es mío y me quiere y es el público al que yo quiero, que siempre estuvieron y están".

"Y para los detractores que hablan si saber porque hay mucho hablemos sin saber total si herimos, herimos, no pasa nada. Pero bien, agradezco a todos por estar ahí, chau", cerró firme el actor.