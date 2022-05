Durísimas acusaciones de Romina Gaetani contra Facundo Arana

“Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Hay testigos que han visto esto en el motorhome. Eran por cosas relacionadas al trabajo y tenía arranques que no estaban buenos”, siguió.

Y Gaetani siguió relatando: “Que alguien te diga ‘si fueras hombre, te cag… a trompadas’ es un montón, ¿no? Yo en ese momento quedé medio en shock. Después nos encontramos en Carlos Paz porque los dos estábamos haciendo temporada y esto sí que no lo puedo reproducir, pero fue más violento que todo lo anterior junto”.

Sin embargo, minutos después reveló otro episodio con Arana: “Era la fiesta de la revista Paparazzi y nos estaban sacando fotos y me dijo algo al oído… bueno lo voy a decir. Me mira y con su mejor sonrisa me dice ‘¿tanto quilom.. por ser una put… falopera?’. Yo lo digo con una sonrisa porque a mí no me da vergüenza hablar de esto, ni me da vergüenza haber estado mal en mi vida. No me arrepiento de lo que viví. Podría hablar de esto, lo trato y estoy bien conmigo. También sé que puedo ayudar a un montón de personas. No tenía pensado hablar de esto para nada”.

“Esta es la primera vez que lo digo. En ese momento, me acerqué con la copita de champagne y le dije a Facundo ‘ni una cosa ni la otra, amor’; y le choqué la copa. Ni pu…, ni falopera; y si lo fuera, es mi problema ”, cerró la invitada, dejando a todos sorprendidos.

María Susini enfrentó los rumores de crisis con Facundo Arana

Hace unas semanas comenzaron a circular rumores de que Facundo Arana y María Susini estarían viviendo una crisis de pareja.

El actor y la modelo hace mucho tiempo no se mostraban juntos desde las redes sociales y eso encendió la alarma de sus seguidores. Arana y Susini mantienen una excelente relación desde hace 15 años y comparten tres hijos, India, Yaco y Moro.

Uno de los últimos posteos fue el 14 de febrero para el día de los enamorados. "Por muchos más momentos... #puravida Feliz día, todos los días @facundoaranatagle", indicaba ella con una foto de los dos románticos en la playa.

En ese momento, PrimiciasYa.com se contactó con ambos ante los rumores que surgieron. Primero fue con Facundo Arana y el actor clavó el visto y luego bloqueó el Whatsapp ante la consulta de los rumores de crisis.

Y lo que más llamó la atención fue la actitud de María Susini, a quien se le consultó e insistió varias veces para tener su palabra. La modelo también clavó el visto y luego cuando PrimiciasYa la llamó, se incomodó y se justificó con que no podía hablar en ese momento ya que estaba en una reunión. Este medio volvió a tratar de comunicarse con Susini, pero ya no respondió más.