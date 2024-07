image.png

Primero fue Coty quien mostró su sorpresa por la llegada de Nacho a Corrientes. Ella estaba en su provincia natal porque fue madrina en el bautismo de una niña.

image.png

"No puede ser, vino", escribió feliz junto a una foto abrazados y haciendo piquito para la cámara. Él reposteó la imagen con otro mensaje. "Ella no sabía que yo estaba detrás de una puerta", explicó a sus seguidores sobre su viaje que Coty no imaginó.