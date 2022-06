Diego Peretti dio detalles sobre la estafa inmobiliaria que vivió

"Se trata de un desarrollador inmobiliario, se llama Martín Pines que fue citado a indagatoria penal por la jueza Elizabeth Paisan, responsable del juzgado Nacional en lo correccional y penal N°12, que vio datos y pruebas como para investigar un presunto delito", siguió explicando Peretti. Y detalló "Este Martín Pines a mí me engañó y me dejó con un problema patrimonial importante, porque me vendió dos unidades funcionales a precio cerrado, sin tener la autoridad para hacer semejante operación porque no le informó al fideicomiso de la operación e integró el dinero en cuotas y no en la totalidad como habíamos pactado".

La cuestión es que este hombre, por alguna cuestión que Diego Peretti desconoce, de repente se retira del fideicomiso y lo deja con una deuda millonaria, que al día de hoy todavía está pagando porque nunca le devolvió el dinero. Pero la buena noticia es que, gracias al accionar de su abogado, el Dr. Emiliano Corominola, la Justicia actualmente lo está citando a indagatoria.

Cómo logró Diego Peretti llevar a la Justicia a la persona que lo estafó

Así, en esta suerte de catarsis en medio de la charla radial, Diego Peretti recalcó su alegría por la decisión de la jueza que tiene su causa, dado que al recibir las pruebas presentadas entendió que es algo constitutivo de presunto delito de estafa reiterada. Además, también explicó que "A estas pruebas le agregamos cuatro grabaciones que le hicimos a Martín Pines en donde él confirma que nos debe esta plata, que no nos informó a nosotros la forma de pago en cuotas, que no le informó al fideicomiso... que nos engañó, y que se iba a hacer cargo de esa deuda". Algo que nunca cumplió.

De aquel momento en que el actor confió su dinero en ese supuesto desarrollador inmobiliario pasaron más de dos años, lo que le produjo un profundo daño emocional, además del económico por supuesto. Por eso ante este pequeño avance, sus esperanzas de justicia se renuevan.

En tanto, el actor de Los Simuladores aseguró que su intención nunca fue llevar esto a la Justicia, pero ante la dilación constante por parte de esa persona para devolverle el dinero que le pagó por una operación inmobiliaria que claramente nunca llevó a cabo, decidió reclamar lo suyo por la vía legal.