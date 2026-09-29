Tragedia aérea en Valle Fértil: la Justicia aún no determina la causa

El detalle de las diligencias fue recopilado en un informe en atención a la sensibilidad del hecho y con el objetivo de informar sobre el estado de la investigación, que continúa en trámite.

Entre las medidas realizadas se encuentran inspecciones y rastrillajes en el lugar del impacto, peritajes sobre la aeronave, autopsias, entrevistas a testigos, análisis de dispositivos electrónicos y la incorporación de documentación técnica, aeronáutica y meteorológica. Además, se encuentra en curso un peritaje accidentológico destinado a establecer la trayectoria de vuelo y la posible causa del accidente; el análisis de los dispositivos electrónicos y la recuperación de la información contenida en el registrador de datos de vuelo y voces de cabina.

El registrador de datos de vuelo y voces de cabina del helicóptero siniestrado fue recuperado. - Foto: Unidad Fiscal San Juan

El accidente aéreo

Durante la mañana del miércoles 29 de julio de 2026, en el interior del Parque Provincial Ischigualasto, en la zona denominada Quebrada de La Chilca, se produjo el accidente de un helicóptero en el que viajaban brigadistas y funcionarios de distintos organismos de la provincia de San Juan.

La aeronave, un Bell Helicopter modelo 412 EP, matrícula LV-KGR, propiedad de la empresa JASFLY S.A., había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para prestar funciones para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El helicóptero había despegado del Aeroclub de Pocito con destino a San Agustín de Valle Fértil, donde estaba prevista una jornada de capacitación sobre manejo del fuego en incendios forestales.

El accidente provocó la muerte de los siete ocupantes: el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela (53); el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia (55); el jefe de la Dirección de Bomberos de la Policía de San Juan, Rubén Castro (52); el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal (50); el subjefe de la Policía de San Juan, el comisario general Marcelo Germán Videla (52); y los bomberos voluntarios y agentes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego Andrés Damián Bosch (47) y Rodrigo Sebastián Aimetta (43).