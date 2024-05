Detalles del casamiento de Karina Rabolini e Ignacio Castro Cranwell

"La pareja de Rabolini tiene tres hijos de un matrimonio anterior(Valentín, Manuel e Isabel) y se conocieron porque él era el vocero de prensa de Scioli. Ella se enamora de él", agregó la panelista Mariana Brey.

Y Nancy Duré sumó sobre el inicio del vínculo hace casi diez años: "Fue en el 2015 que comparten muchos viajes y se hacen amigos, y luego empiezan a salir".

"No subo fotos con Karina porque se han dicho muchas mentiras sobre ella, entonces preferimos el bajo perfil", agregó Pallares de la charla que mantuvo con el flamante novio.

Y contó además que el evento contará con aproximadamente unos cien invitados. "Karina y yo queríamos casarnos y estar con los dos testigos nada más. Pero mi mamá quería otra cosa, no pudimos ni invitar a los primos, me va a putear media familia", le confió la pareja de Rabolini al conductor.

Ángel de Brito anunció el casamiento de una reconocida exmodelo: los detalles

El conductor Ángel de Brito anunció a fines del año pasado en LAM, América Tv, que una famosa ex modelo, vinculada a la política, se casará el año que viene.

"Se casa el año que viene Karina Rabolini con su novio Ignacio Castro", anunció el presentador y agregó, sobre la profesión de la pareja de la empresaria, que "estaba muy vinculado a las editoriales".

La panelista Fernanda Iglesias detalló sobre el trabajo de Castro: "Él era la prensa de (Daniel) Scioli. Pero ahora él trabaja, no sé si ahora, pero trabajaba en prensa del ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad". "Siempre se dedicó a hacer prensa", afirmó Ángel.

"Ellos estuvieron separados un tiempo y después volvieron", agregó Iglesias sobre los novios. "Hace seis años que están juntos, me dijo que está muy contenta, que está afuera de todo, obviamente, que no quiere saber nada con nada", contó el periodista.

Ahí, Yanina Latorre sumó: "Ella es empresaria, tiene la lencería". "Claro, es como que te confunde, porque una ya no la tiene como modelo, la tiene como empresaria", opinó Marixa Balli.

Más adelante, las angelitas hablaron del vínculo entre Rabolini y Scioli. "Ese año (2015) que eran candidatos (Mauricio) Macri, (Sergio) Massa y (Daniel) Scioli vinieron todos a El diario de Mariana en pareja. Vino Mauricio con Juliana (Awada), Daniel con Karina, y Sergio con Malena (Galmarini). La nota más incómoda fue la de ellos porque no eran pareja. Medio que no lo podían caretear", contó Ángel.

"Era una cosa antigua que el Presidente tenía que tener esposa. No podía estar divorciado", explicó el comunicador. Y Marcela Feudale argumentó: "Por la religión católica, apostólica, romana que es a la que adhiere la Constitución".

"Jorobábamos hoy con Karina, me dijo que nunca más usó rodetes. Me dijo: 'nunca más me maquillé, nunca más me vestí de fiesta, toda la ropa que tenía para esa época no la usé más'. Está feliz en su casa con su novio planeando el casamiento", reveló el conductor sobre las costumbres que dejó atrás Rabolini.