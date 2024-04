Denunciaron a L-Gante y su mamá por robo y lesiones

En la denuncia, Daniel Vera describió el momento en el que habría sido atacado en manos de L-Gante, a quien acusó de llamarlo “Viejo traica” cuando le dijo: “Mirame a la cara, la concha de tu ma…’ al pegarle. “En esos segundos, aparecen los amigos de Elián, de nombre Jona, alias “El Gordo”, y Tomás Herrera, a quienes pudiera reconocer perfectamente en caso de verlos, y empiezan a golpearme todos juntos a la vez con puños y patadas. También recuerdo que estaba la novia de Elián, Candela, y apareció la madre”, agregó en sus dichos a las autoridades.

image.png

“Recuerdo que me golpean entre todos. Piñas, patadas. También apareció Yamil, quien intentó mediar: ‘Déjalo, lo vas a matar. Sufrió de un ACV hace poco, lo vas a terminar matando’. Al rato me desvanecí. Recuerdo que había sangre por todo el piso, me salía sangre de la boca y de la nariz, casi me ahogo de tanta sangre que escupía”, siguió el denunciante en su relato.

Vera enfatizó que el ataque se inició por reclamar alimentos ya que “hacía tres días que no comía”. “Estaba a base de solo mate cocido, no había nada en la casa para comer. Tal es así que escucho a Claudia gritarme: ‘Eso te pasa por andar hablando. Te lo dije, viejo bocón. Viste que sos un traica’”, narró.

Finalmente, en la denuncia, la presunta víctima dijo que el músico le daba la posibilidad de tener un techo bajo el que dormir a cambio de su silencio sobre las cosas que veía en la propiedad de L-Gante del Barrio Bicentenario.

L-Gante cumplió 24 años: los sorprendentes regalos de su novia y la ausencia de su ex y su hija

Aunque lleva vivido mucho más que una persona de tal vez 50 años, lo cierto es que el viernes 5 de abril, L-Gante sopló 24 velitas en la mega fiesta que organizó con cientos de invitados, mucha música y regalos de todo tipo.

Así, a lo largo del día el referente de la cumbia 420 fue agradeciendo a través de sus Instagram Stories los saludos así como también los regalos que le fueron llegando.

Claro que uno de los mensajes más destacados en sus historias virtuales fue el reposteo del saludo de su actual novia, Candela Arizaga, en el que le declaró todo su amor bajo la frase "mimitos para mi gordo", junto a 6 costosísimos regalos. Entre ellos, champagne y perfume importados.

image.png

En tanto, también desde sus historias virtuales, su ex Tamara Báez se mostró en la intimidad de su casa junto ala pequeña Jamaica. Y ante la consulta de un usuario sobre si no llevaba a la nena al cumpleaños de su papá, Tamy explicó: "Toy invitada, pero yo me quedo de luchona. Me duele demasiado la cabeza y el cuerpo (espero que no sea dengue)".

Al tiempo que otro usuario, coincidió con la decisión de Báez, haciéndole saber que "hay que cortar vínculos" y que "es genial" que se lleven bien pero hay que separar las cosas porque "no es un ambiente" como para que esté allí y menos con Jamaica, si bien Tamara explicó que "respeta" la novia del papá de su hija, por lo que prefirió quedarse en su casa con la nena.