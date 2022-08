Denuncian que Mauro maltrata a los nenes que tiene Wanda con Maxi

Las denuncias vienen desde hace un tiempo, pero tanto Wanda como Mauro se esforzaron para desmentir esto y comprobar que los tres niños quieren al futbolista como a su propio papá.

Wanda publicó que siempre Mauro los trató como hijos y que se dedicó a ellos, en su tiempo libre los ayudaba con la tarea e incluso a jugar al fútbol o cualquier deporte.

Pero, Ventura afirma que todo es ficticio y que los tres niños no están cómodos con Icardi.

Rompió el silencio Kennys Palacios y dio detalles del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

La llegada de Wanda Nara al país vino acompañada de un mega escándalo cuando se filtró en las redes un audio de ella confirmando que está en el país para comenzar los trámites de divorcio con Mauro Icardi.

El audio lo envió a Carmen, la empleada doméstica que trabaja para ella en el Viejo Continente. "Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", dice Wanda.

Apenas trascendió la noticia Mauro Icardi comenzó a postear eufóricamente para desmentir todo: fotos, videos, declaraciones de amor y desmentidas. Pero por parte de Wanda Nara hubo silencio, no aclaró ni reposteó al futbolista para de sus dos últimas hijas.

Pero, el que rompió el silencio fue Kennys Palacios, el asistente y principal confidente de la rubia. En una conversación con Chismes de Ker, Kenny desmintió todo.

"La verdad que no entiendo el comportamiento de Carmen. Es mentira que está secuestrada y que no le pagan”, comenzó diciendo.

“Todos los amigos de Italia la conocen, si se hubiera sentido secuestrada nos hubiera contado a todos…”, agregó.

“No entiendo su comportamiento de ahora. Y las cosas que dice que son todas mentiras", sumó en las transcripciones que hizo la dueña de la cuenta de Instagram.