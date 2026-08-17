Lunes nublado, lluvioso y frío: la máxima en San Juan apenas rozará los 10°C

Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se ubicó en los 10.3°C, bajo un cielo mayormente nublado, humedad del 62% y visibilidad normal de 15 kilómetros. Sin embargo, los valores térmicos se mantendrán acotados, con una mínima prevista de 7°C y una máxima que apenas alcanzará los 10°C durante la tarde.

El principal protagonista del día será el viento del sector sur, que soplará de manera constante con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se esperan ráfagas intensas que podrían alcanzar entre los 51 y 59 km/h, incrementando la sensación de frío en la vía pública.