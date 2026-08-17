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Lunes nublado, lluvioso y frío: la máxima en San Juan apenas rozará los 10°C

El Servicio Meteorológico anticipa un lunes plenamente invernal en la provincia, con temperaturas que no superarán los 10°C, vientos del sector sur con ráfagas intensas y una probabilidad de precipitaciones de hasta el 100%.

La semana comienza con un marcado cambio en las condiciones del tiempo en San Juan. De acuerdo con el pronóstico oficial emitido a primera hora, la provincia registrará este lunes una jornada fría, ventosa y con una elevada probabilidad de lluvias continuas a lo largo de todo el día.

Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se ubicó en los 10.3°C, bajo un cielo mayormente nublado, humedad del 62% y visibilidad normal de 15 kilómetros. Sin embargo, los valores térmicos se mantendrán acotados, con una mínima prevista de 7°C y una máxima que apenas alcanzará los 10°C durante la tarde.

El principal protagonista del día será el viento del sector sur, que soplará de manera constante con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se esperan ráfagas intensas que podrían alcanzar entre los 51 y 59 km/h, incrementando la sensación de frío en la vía pública.

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En cuanto a las precipitaciones, el organismo oficial prevé una probabilidad de lluvia de entre el 40% y el 70% durante la mañana y la noche, alcanzando su pico máximo entre el 70% y el 100% hacia el mediodía y la tarde.

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