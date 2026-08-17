La semana comienza con un marcado cambio en las condiciones del tiempo en San Juan. De acuerdo con el pronóstico oficial emitido a primera hora, la provincia registrará este lunes una jornada fría, ventosa y con una elevada probabilidad de lluvias continuas a lo largo de todo el día.
Lunes nublado, lluvioso y frío: la máxima en San Juan apenas rozará los 10°C
El Servicio Meteorológico anticipa un lunes plenamente invernal en la provincia, con temperaturas que no superarán los 10°C, vientos del sector sur con ráfagas intensas y una probabilidad de precipitaciones de hasta el 100%.