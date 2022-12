Dalma Maradona: "Sos muy hijo de pu... No tenés vergüenza"

"¿Qué se hace cuando una persona usa el nombre del hermano de mi papá fallecido para poder usar el apellido. Cuando te hacés pasar por fanático para hacer negocios. Sos muy hijo de p**. No tenés vergüenza. Y no te puedo arrobar porque de lo cagón que sos me bloqueaste", arrancó diciendo Dalma.

Dalma Maradona

"Y vos haciéndole creer a la gente de Napoli que yo no quiero que esté la imagen de mi papá en todos lados. ¡Estás muy equivocado! Yo quiero que mi papá esté en todos lados, pero que no lucres vos. Si mi papá tiene que estar en la camiseta del Napoli propongo que donén las ganancias a hospitales o escuelas como hubiera querido mi papá", agregó.

Por último, señaló: "Y ni hablar que te juntaste con mis abogados a querer negociar... Yo prefiero no hacer nada a tener que negociar con vos. ¡Ladrón asqueroso! Ya te va a caer la justicia encima. ¡Me das asco SC!", cerró Dalma Maradona, sin mencionar puntualmente al empresario.

Revisando las cuentas de Instagram, la imagen que Dalma Maradona compartió, son las que Stefano Ceci subió a su cuenta de Instagram stefanoceci10.