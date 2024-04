"Cuando me pongo a leer, en una parte no decía específicamente eso, pero como que daba a entender que ellos podían decidir", detalló la ex participante del reality.

A lo que Pablo Agustín le contestó: "En cualquier contrato de cualquier medio, la producción dice 'si sentimos que tu presencia le hace mal a nuestro producto o nos hace perder plata, te vamos a volar y vamos a inventar la regla que se nos cante el culo'".

"Y Santiago del Moro todo el día decía 'jueguen'. Yo sentía que todo el tiempo que nos decía eso era 'chicos, empiecen a jugar porque está muy aburrido, a la gente no le gusta esto que están haciendo", aclaró Coti en esa entrevista que se volvió a viralizar en los últimos días desde las redes en medio del furor por el programa.