¿Copió el look de La China Suárez? La respuesta de Wanda Nara

Ante esos cuestionamientos, Wanda explicó que hubo una única razón por la cual decidió modificar el tono de su cabellera. "El cambio de look lo hice para una película. A mí no me gustaba como me quedó, al principio. Y a muchos les gustó. Pero seguramente vuelva al rubio", sostuvo.

Para que dejen de mencionarle a la China, la botinera dejó en claro que ya no le interesa saber nada de ella. "La verdad es que no la veo porque la tengo bloqueada. No tengo ni idea de lo que sube, o de lo que no sube. Lo veo por ustedes", concluyó.

La previa a MasterChef: Wanda Nara preparó un gran plato y mostró cómo le salió

Esta año, Wanda Nara fue elegida para ser la conductora de la próxima edición de MasterChef Argentina en la pantalla de Telefe. Después una lotería de nombres para el programa, la botinera ganó la puja y se quedó con el certamen de gastronomía.

Paula Chaves, Iván de Pineda y Nico Occhiato eran los otros tres candidatos para el formato internacional luego de la salida de Santiago del Moro, que seguirá ligado al éxito de Gran Hermano, al menos, por una temporada más.

En la prevista a su debut como conductora de MasterChef, Wanda se animó a preparar una de sus recetas: estofado de carne con spaghetti, el plato favorito de sus hijos.

En medio de su estadía en Milán, en su cuenta de Instagram, la botinera compartió una imagen del plato en plena preparación y el resultado final. A juzgar por las fotos, el menú fue un éxito y fue del agrado de sus pequeños.