Cómo sigue la carrera de Ricky Martin tras las denuncias

Ricky Martín lanzó su nuevo material musical en medio de la escandalosa denuncia por violencia doméstica que enfrentará el próximo 21 de julio en los tribunales.

Hacer música, seleccionar las canciones y compartirlas con ustedes es maravilloso. Ya son 38 años haciéndolo y sin duda su reacción es la motivación que me impulsa en esta travesía compleja llamada vida" comenzó afirmando el cantante. Al tiempo que agregó: "No quiero esperar más. Aquí les dejo esta sorpresa con mucho amor. Mi nueva música. Espero que la disfruten tanto como yo. ¡Seguimos con fuerza mi gente!".

Allí se puede escuchar, casualmente, el estribillo de Ácido sabor, su nuevo lanzamiento, que dice "Peligroso... tal vez todo se sienta dulce pero es doloroso, agarro tu mano... camino y me siento grandioso, no tengo alas pero tu me haces volar".