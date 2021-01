Claudia Villafañe es la ganadora de "MasterChef Celebrity

"La Tata" recibió el incondicional apoyo de Dalma y Gianinna Maradona, quienes participaron del último programa y aparecieron en público por primera vez desde que murió Diego Maradona.

"Falta gente que me gustaría que esté acá. Mi nieto Benja que se fue a ver a su papá, mi mamá que no está bien de salud, mi nieta Roma que el papá no quiere que aparezca en público. El papá de mis hijas que no está", señaló Claudia.