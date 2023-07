“Aumentó todo señores. Aumentaron el colegio. Para darnos la bienvenida y terminar de morir después de las vacaciones del infierno”, escribió indignada en su posteo. Al tiempo que en otra Storie detalló que desde agosto deberá abonar 160 mil pesos por cada nena, y reveló el reclamo que le hizo al exfutbolista.

"Y como el papá de las bendis me estaba rompiendo los huevos, usé el aviso como silenciador automático" confió junto a varios emojis riéndose en la captura del chat con Defederico donde le mandó el arancel de a partir del próximo mes pidiéndole que pague lo que le corresponde.

“Pagá el colegio, que acaba de llegar el aumento. ¿Viste por qué no contesto? Porque estoy laburando para pagar todo lo que vos no pagás. Perdón eh, entre birra y birra tuya que no te caiga mi mensaje. Te pido mildis”, fue el mensaje con el que la bailarina le dio la noticia.

Cinthia Fernández expuso a Matías Defederico contando la millonaria suma que debe por alimentos

Desde que se separaron en los peores términos allá por 2016, Cinthia Fernández y Matías Defederico mantienen una batalla judicial, donde el punto fundamental es la cuota de alimentos que el exfutbolista no cumple con las tres hijas menores de edad que tienen en común.

Así, días atrás desde su silla de panelista en Nosotros a la mañana (El Trece) Cinthia reveló la millonaria cifra actualizada que Defederico adeuda, en medio del debate por la división de bienes de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, otra ex pareja del ambiente que está en proceso de separación.

“Es tan poca plata la que me pasa que ni me acuerdo. Son tremendos, él y su madre. Me pidieron el alquiler de la mitad de mi casa, imaginate. Ellos van ratas por la vida como si nada, viven una vida carita, pero para las pibas, nada”, deslizó la mamá de Charis, Bella y Francesca ante el asombro del Negro Oro, a cargo de la conducción del ciclo por estas semanas.

“Me debe 40 mil dólares de alimentos”, lanzó entonces Fernández. Indignado, el conductor intervino: “Ella es talentosa, trabajadora, querida… pero las nenas tienen derecho a que paguen lo que debe. Arrancamos una campaña para que lo haga”. “¿Tenés tiempo para esperar? Hace cinco años que espero y nada”, preguntó entonces Cinthia, a pura ironía.