Cinthia Fernández le dedicó una canción a Matías Defederico

“Buen día, me explotó el MD con este tema... El que no se entera parece que es el papá de las bendi, el cual la inflación no le llega nunca”, indicó muy molesta Cinthia en sus historias.

Además, compartió varias capturas de mensajes de sus seguidores apoyándola y cuestionando el monto que le transfirió su ex marido desde su cuenta, con una particular canción de fondo al ritmo del clásico Ocho cuarenta del Potro Rodrigo.

"También sabe que como madre, nada les voy a hacer faltar, obvio amiga, entonces se sienta tranquilo a ver la deuda pasar. Con suerte le toca una feria y él tiene para otro mes más, para el juez en las vacaciones los chicos no comen más", dice con su voz Cinthia.

Y sigue: "Pero llega un momento y va a tener que pagar, pero ahí te pido una audiencia donde empieza a llorar: ‘Señor juez, todo esto no puedo pagar, ella me quiere robar’".

"Y ahí sabés qué pasa, ahí te trata de loca y tenés que demostrar que el tipo está mintiendo y te quiere cagar. Y armate de paciencia si ya no das más, que te la va a complicar, pero va a pagar...”, finaliza la polémica canción.