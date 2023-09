Charlotte Caniggia fulminó a Zaira Nara en el Bailando 2023: "No me cae mal pero..."

Después de su performance, Ángel De Brito reveló que un miembro del streaming le había comentado que a la hija de Mariana Nannis no le caía bien la exconductora de Morfi, todos a la mesa (Telefe). La jurada le preguntó a Charlotte si era cierto y aunque quiso evitar responderle, Marcelo Tinelli la motivó a que lo hiciera.

Charlotte Caniggia se cruzó con Zaira Nara

“No me cae mal, pero opino que en el jurado tendría que estar gente que sepa de baile, ponele Flavio Mendoza, Carmen Barbieri y esa onda”, disparó. La respuesta de Zaira fue tajante: “Pero no estamos en el Teatro Colón. Estamos puntuando a gente que no sabe bailar muchas veces y viene a exponerse.”