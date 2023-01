Carmen Barbieri contra Alfa: "Le voy a hacer un juicio"

En su programa en Ciudad Magazine, Carmen le respondió a Alfa. “Le voy a hacer un juicio porque dijo que yo me había muerto. Mi mamá decía que, si soñaban eso, te alargaban la vida”, comenzó diciendo la mamá de Fede Bal.

Luego, la ex vedette indicó que, no le faltan ganas de iniciarle una demanda al participante, pero no lo hará. “Si gana, le voy a hacer un juicio para sacarle la plata. No, mentira, pero es feo lo que dice”, añadió.

Al finalizar, Carmen dijo que le llamó la atención lo que dijo porque, en parte es cierto. "El debe tener un contacto afuera... ¿Cómo sabe que yo el otro día estaba descompuesta?", sentenció.

Tremenda denuncia en Gran Hermano 2022: acusan a Alfa de haber contratado un call center

Este miércoles en Intrusos (América TV) dieron a conocer una tremenda denuncia contra el personaje más picante de Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago.

Según trascendió el más veterano de la casa habría contratado un "call center" para avanzar nominación a nominación en el juego. Pablo Cabaleiro, su mejor amigo, sería el responsable de "administrar" ese operativo.

Ante esa denuncia, El Mago Sin DIentes habló en Intrusos. "Yo no tengo un call center. Eso no existe. Lo que sí existen son los fanáticos de Alfa, que están participando", sostuvo.

"Se armaron grupos en las redes sociales y en WhatsApp, donde apoyan a Alfa. Yo desde mi WhatsApp es ver el juego desde afuera y juego también. Eso está permitido", agregó.

Al finalizar, El Mago Sin Dientes reveló el pedido que le hizo el hombre de Tigre antes de entrar al reality. "Me dijo: 'voy a entrar a Gran Hermano y quiero que me ayudes'. Yo le pregunté: '¿qué querés que haga?'. Y me pidió que vaya a las galas. Lo hice un tiempo hasta que vine a Mar del Plata. Ahora, como no puedo ir, mando mensajes a los grupos de WhatsApp y voy diciendo a quién votar", concluyó.