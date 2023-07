Carmen Barbieri contó por qué cambió su vida a sus 68 años

"No estoy comiendo nada de carne. No voy a comer nada que estuvo vivo, nada con ojos", dijo la actriz. Y agregó: "No es de un día para el otro, pero no estoy comiendo nada con ojos. La decisión ya la tomé, ya estoy histérica".

Carmen Barbieri manifestó además su preocupación por no aumentar de peso por estar comiendo mucho carbohidrato: "Me levanto con una panza (mostrando a cámara su cintura). Es que estoy comiendo muchas harinas", expuso.

"Es eso lo que te hincha", señaló Estefi Berardi. Y ahí la conductora reconoció: "Tengo que hablar con una profesional para no engordar. Dejé de comer las carnes, pero estoy comiendo mucha harina y verduras".

"Es difícil pero estoy cambiando mi vida y estoy contenta", cerró Carmen.