Camila Homs aclaró si esta en pareja o no

Pero eso fue hasta hace unas horas, cuando Camila Homs comenzó a interactuar desde sus redes sociales con sus más de 900 mil seguidores de Instagram, quienes no dudaron en preguntarle si está nuevamente de novia, tras terminar su historia con Charly Benvenuto, entre otras consultas.

Así, con la tv prendida de fondo, donde se podía oír la música de MasterChef, Camila habló desde sus Instagram Stories, y aclaró su verdadero estado sentimental así como también si se irá del país.

"Hay tres preguntas que les leí 100 veces cada una. La primera, qué hacen mis bebés: están durmiendo; la segunda, si tengo novio: no tengo novio; y la tercera, si voy a vivir a acá en Argentina: sí, voy a seguir viviendo acá", afirmó tajante despejando toda duda, aunque muchos aseguran que hasta que la relación no esté afianzada no lo blanqueará. ¿Sera?