Camila aclaró el rumor de los mensajes con Maxi

En este sentido, desde su cuenta de Instagram, Camila Lattanzio rompió el silencio y aclaró que no tiene nada que ver en la separación de Maxi y Juliana.

“Primero antes que nada, quiero brindarle todo mi apoyo y solidaridad a Maxi y también a Juliana por la situación que están pasando, todos sabemos que es un tema delicado”, comenzó.

“Y segundo me parece una bajeza total que involucren a cualquier persona sin importar las consecuencias de lo que esa persona pueda sufrir", agregó.

Y aclaró con firmeza: "Yo no tengo nada que ver con la separación y las cosas no son como dicen, pero tranqui yo ya voy a contar todo bien”.

“La salud mental es muy importante y sabemos que es un tema delicado pero a mi no me gusta que me ensucien y menos con estas cosas”, explicó Camila Lattanzio.

Y siguió: "Nadie nos prepara para todo lo que estamos viviendo, por suerte y gracias a Dios tengo a mi familia que me contiene y me da a mor todos los días y por eso están cuando estoy mal y me enseñaron que por estar mal no tengo por qué estar ensuciando a otros".

"Gracias a toda la gente que me apoya y me tira la buena y sabe cómo soy. Los amo y ante todo respeto", finalizó la ex GH.

Romina Uhrig reveló el motivo que tenía muy angustiado a Maxi Guidici

Maxi Guidici, ex participante de Gran Hermano 2022, pasa por una delicada situación anímica y en la noche del jueves intentó quitarse la vida al consumir un blíster de pastillas.

Romina Uhrig, ex compañera del cordobés en el exitoso reality, estuvo en el piso de Intrusos, América Tv, y contó el motivo que tenía muy angustiado a Maxi.

"Sé lo que pasa y lo que sienten al estar adentro de la casa. Cuando vos salís es todo una locura y de repente las luces como que se van apagando", precisó la ex diputada.

Y remarcó sobre la angustia que tenía Maxi: "Vos ves que a un compañero lo llaman, hace un montón de publicidad, y vos te sentís mal. Hablé muy poquito con Maxi y él se ponía mal porque no lo llamaban y no tenía laburo".

"Colapsó por todos lados. Solo acá y vos después te das cuenta que no es tan fácil, es difícil. Entonces te sentís mal. Él hablaba con mi representante", añadió Romina.

Y cerró: "Ayer le escribí a Juliana (Díaz) por la separación. Me enteré lo de Maxi y me quedé helada".