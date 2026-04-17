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Ricky Martín en Buenos Aires: el cantante bajó a saludar a sus fans

Ricky salió a saludar a sus fans, se mostró sonriente y agradecido por el cariño, generando un clima de euforia entre quienes esperaban verlo.

Ricky Martin se encuentra desde el sábado 11 de abril en la Argentina, acompañado por sus hijos, en el marco de la gira que lo traerá nuevamente a los escenarios locales. El artista eligió hospedarse en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, ubicado en el tradicional barrio de Recoleta.

Durante su estadía, el cantante no pasó desapercibido: una gran cantidad de fans luciendo los colores de nuestro país se acercó a las inmediaciones del hotel para darle la bienvenida y lograr sea un breve contacto. En ese marco, PrimiciasYa estuvo presente en el lugar y captó de cerca el momento en que Ricky salió a saludar, se mostró sonriente y agradecido por el cariño, generando un clima de euforia entre quienes esperaban verlo.

Su visita forma parte de una nueva etapa de presentaciones en el país, que incluyó el show que ya brindó en Córdoba, Rosario y que en los próximos días dará en el Campo Argentino de Polo, donde repasará sus grandes éxitos y su repertorio más reciente. La expectativa es alta, con entradas muy demandadas y un público que ya palpita su regreso a los escenarios argentinos.

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FUENTE: PrimiciasYa

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