Ricky Martin se encuentra desde el sábado 11 de abril en la Argentina, acompañado por sus hijos, en el marco de la gira que lo traerá nuevamente a los escenarios locales. El artista eligió hospedarse en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, ubicado en el tradicional barrio de Recoleta.
Ricky Martín en Buenos Aires: el cantante bajó a saludar a sus fans
Ricky salió a saludar a sus fans, se mostró sonriente y agradecido por el cariño, generando un clima de euforia entre quienes esperaban verlo.