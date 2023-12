Benjamín Vicuña subió por otro Martín Fierro, pero esta vez no quiso meter la pata

En su discurso, el actor chileno recordó entre risas el momento cuando en julio ganó el Martín Fierro como mejor actor protagónico por su labor en El Primero de Nosotros y habló desde el escenario sobre el amor, y muchos tomaron ese mensaje en referencia a su ex, Pampita.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó el galán en ese entonces y su declaración generó un gran revuelo.