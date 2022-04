Benjamín Vicuña habló del robo a la casa de la China Suárez

En Socios del Espectáculo interceptaron al actor en la calle y lo interrogaron. “Me vine hoy de Mendoza, es un mes y medio de rodaje y estoy yendo y viniendo todos los fines de semana”, explicó, justificando su apuro por irse.

Y explicó que tiene el tiempo justo para ver a sus hijos. “Como todos los hombres separados, nos organizamos para tener tiempo de calidad con los niños”, afirmó.

Y reconoció que tener una buena relación con sus ex parejas ayuda mucho. “Todos queremos lo mejor por los niños, no creo que algún tipo que esté separado quiera llevarse mal con la madre de los hijos”, opinó.

En cuanto a su mamá, Benjamín Vicuña contó: “Inventaron un personaje, pobre vieja, la pusieron de mala, y es un amor”, aclaró. Pero lo que querían obtener en verdad es la confirmación del robo a la casa de la China, quien aparentemente se quiere mudar a pesar de haberla remodelado a su gusto.

“Le bajó el precio a la noticia”, afirmó Rodrigo Lussich. “No la desmiente, pero dice que no fue tan grave”, reveló el periodista.

La China Suárez habría sido desalojada de su casa de Pilar

Desde hace unos días, la China Suárez postea fotos desde hoteles. Esto suele ser normal entre los famosos que hacen canjes y se van un ratito de sus casas para disfrutar de hoteles y no tener que ocuparse de nada.

Pero en este caso, en medio de la puja de la actriz con Benjamín Vicuña, presionado por su madre para que recupere la casa en la que estaba viviendo la actriz -que compró el chileno antes de separarse y puso a su nombre- parece haberla logrado recuperar.

Sin embargo, otro rumor habla de que se produjo un robo en el barrio y a la China le dio miedo y decidió tomarse unos días. "Parecería que entraron a robar en el barrio de la China, pero la idea era entrar a la casa de ella. Sería por esto que la China anda haciendo tour por los hoteles", publicaron desde la cuenta de Instagram Gossipeame.

"Me dijeron que es amorosa, súper simpática, lo cual me sorprendió. No me lo mandó su vieja, así que no arranquen con esas maldades jaja. El viernes a la tarde noche ingresó al Hilton de Pilar con Rufina y el sábado a la tarde, Vicuña alcanzó a Magnolia y Amancio. Se quedó hasta hoy a la mañana y se retiró con sus hijos", explicaron en ese posteo.