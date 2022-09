Benjamín Vicuña destapó una antigua pelea con Nico Repetto

Hecha la aclaración pertinente, Benjamín Vicuña se dispuso a contar que una vez se peleó con Nicolás Repetto. "Invitado a jugar a la pelota en Punta del Este, empecé a jugar y dar la vida. Había mucho amiguismo ahí y yo era sapo de otro pozo", recordó el chileno. "En un momento, me pegaron por atrás y yo reaccioné (hizo el gesto del instintivo codazo a modo de defensa), y era Nico. Y Repetto se enojó, se acercó y me tiró un (gesto de cabezazo tocándose la nariz). Ahí se metieron todos (a los gritos), mucho folklore", sumó el ex de Pampita.

Ante la expectativa de todos los presentes en LPA por saber si la pelea pasó a mayores, el compañero de ficción de Flor Peña concluyó que la vieja anécdota asegurando que "Tiene un remate triste: todos siguieron jugando y me echaron a mí solo. Me pareció muy raro eso". En tanto, a modo de broma, Vicuña concluyó que a raíz de ese episodio "Terminó mi carrera en el fútbol".

Apareció un video de Benjamín Vicuña discutiendo en la calle tras la separación de Eli Sulichin

Tras unos meses de noviazgo, Benjamín Vicuña y Eli Sulichin decidieron separarse. "Hay diferencias de agenda. Ella viaja mucho", aseguró Yanina Latorre en LAM (América TV) al dar la noticia. En tanto, hace unos días en Socios del espectáculo (El Trece), Luli Fernández contó detalles de una fuerte discusión que habrían tenido el actor y la empresaria.

“Me cansé de tus manipulaciones y amenazas. Basta con Carolina, basta con Eugenia, me tienes harto”, le habría dicho el galán a Eli Sulichin, en un tono de enojo.

Así, en Socios del espectáculo pasaron al aire un video de Paparazzi, donde se ve a Vicuña a los gritos mientras habla por teléfono en la vía pública.

Al parecer, en ese momento, el actor estaba discutiendo con su ex. Pese a que la ruptura es definitiva, el galán chileno y la empresaria tendrían asuntos sin resolver.