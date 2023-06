Benedetto se separó y esto afecta su desempeño

El periodista Facu Loter reveló en Twitter que el Pipa está en un momento difícil a nivel personal y contó qué es lo que le está pasando.

“Saliendo de la cancha, me crucé con alguien cercano a Benedetto. Me contó que el pipa no está pasando un buen momento familiar. Se separó de la mujer, está viviendo solo. El mal momento del Pipa, viene por ahí”, escribió el periodista.

Al parecer, el delantero se separó de Noelia Pons, quien tiene 28 años y es fanática Boca. Están juntos hace un largo tiempo, pero una fuerte crisis parece haberles afectado.

Desde hace algunas semanas el futbolista de 33 años volvió de una lesión muscular pero su rendimiento no es el esperado ya que hace varios encuentros que no marca un gol y se encuentra impreciso.

Tal vez esta particular situación sentimental que está atravesando repercute en su actual rendimiento deportivo. A esperar si puede romper la sequía goleadora en breve.