Bebe Contepomi le reclama una cifra millonaria a El Trece

Este miércoles, en Intrusos dieron a conocer la cifra que le pide Bebe a El Trece tras su salida. "Él había tenido una reunión una semana antes para tratar de limar asperezas y arreglar un monto. El monto es de 500 millones de pesos. Esto no lo puede desmentir porque fue una reunión con la parte legal de El Trece", reveló Guido Záffora.

El periodista habló con el ciclo de Flor de la V y se refirió a su renuncia. "Lo venía pensando hace mucho. Son muchos años. Yo ya estoy más grande. Hay chicas y chicos más jóvenes. Hacer La Viola implica trabajar los fines de semanas, los feriados y viajar mucho", sostuvo.

"Fue duro porque en El Trece tengo mis mejores amigos y amigas, la gente que me vio crecer. Lo venía pensando hace mucho y llegó el momento", siguió.

Por último, El Bebe indicó que aún no se reunió con los directivos del canal para ultimar los detalles de su desvinculación. "No hay juicio de ningún tipo. Es más, yo todavía no me junté con los muchachos del canal. Todavía no estoy totalmente afuera. Quiero ver lo que voy a hacer con mi vida labora. Por ahora tengo solo la radio y nada más. No tengo ninguna otra propuesta. Me voy para cambiar de vida", concluyó.